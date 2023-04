Prinses Anne krijgt belangrijke rol in kroning van koning Charles

Royalty IN BEELD. Zo zag de kroning van Elizabeth II in 1953 eruit

Omdat het immers al 70 jaar geleden is dat er nog eens een kroning plaatsvond, en de meesten onder ons toen zelfs nog niet in leven waren, vissen we de iconische beelden van Elizabeth II nog eens op. Zij werd in 1953 gekroond tot koningin der Britten, haar zoon Charles (74) krijgt op 6 mei dit jaar zijn kroon. Een paar opvallende kiekjes uit de oude doos op een rij.