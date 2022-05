Prinses Anne, ‘de heldin’ van de Britse monarchie: “Zij zou de Queen moeten opvolgen, niet Charles”

Royalty Britten verdeeld: mag Elizabeth de fakkel nog voor haar dood doorgeven aan Charles? “Hij is er klaar voor, zij is op”

Troonsafstand doen, het is in feite not done bij de Brite royals. Maar de laatste dagen heerst er toch een debat in de lokale media, en voor het eerst in tientallen jaren weerklinken beide stemmen even luid. Aan de ene kant wil men Elizabeth niet kwijt, aan de andere kant erkennen zelfs de Britten dat de beste dagen van hun Queen achter de rug zijn.

