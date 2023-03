Prinses Amalia heeft Whatsappgroepje vol troonopvolgers, maar waarom wordt Leonor van Spanje uitgesloten?

Royalty Niet bij zijn familie, in Groot-Brittannië of zelfs in Hollywood: Harry en Meghan lijken nergens meer welkom

“Harry dreigt steeds meer verbannen te worden uit zijn eigen familie”, zegt lady Victoria Hervey (46), Britse socialite en vriendin van koning Charles (74). “En dat is puur door zijn eigen sabotage.” In Groot-Brittannië heeft hij inmiddels geen huis meer, want Frogmore Cottage moest hij afgeven aan zijn oom, prins Andrew. En ook in Hollywood krijgen prins Harry (38) en z’n vrouw Meghan Markle (41) alsmaar meer commentaar. Zowel van het grote publiek als van de grote sterren. Zijn ze dan nergens meer welkom?