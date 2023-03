Prins William zou de reden achter woninguitzetting van Harry en Meghan zijn: “Hij wil het grote huis”

Volgens Lady Victoria Hervey - die goed bevriend is met prins Andrew - heeft prins Harry de uitzetting te danken aan zijn oudere broer, prins William. De laatste jaren nam ze nooit een blad voor de mond als het over de koninklijke familie gaat, en ook over deze heisa laat ze zich graag uit. Volgens haar is prins William “ongelukkig” in zijn huidige woning, Adelaide Cottage, en wil hij daarom doorschuiven qua woningen.

Het gezin van William verliet hun Londense huis om een ontspannender leven te leiden op het landgoed van Windsor Castle. Maar de kroonprins’ verwachtingen zouden dan toch niet vervuld zijn. Aan ‘GB News’ vertelde Lady Victoria Hervey over de verhuizing van haar vriend prins Andrew, die nu intrekt in Frogmore Cottage. “Het eerste dat je over Royal Lodge (Andrew vorige woning red.) moet zeggen, is dat het ongeveer tien slaapkamers heeft en dat er geen zwembad is, elke krant heeft gezegd dat het 30 kamers heeft, maar dat is volkomen onjuist. Ik denk dat het vrij duidelijk is dat prins William het huis wil.”

Er wordt beweerd dat Andrew naar Frogmore Cottage verhuist omdat er in Royal Lodge serieuze verbouwingswerken worden uitgevoerd. “Dit heeft niets te maken met budgetten, dit is William die het grote huis wil, hij is niet gelukkig in het kleine. Prins Andrew woont hij al twintig jaar in Royal Lodge, het was het huis van zijn grootmoeder, het is erg sentimenteel. En hij heeft de honden, dus waarom zou hij verhuizen? De laatste wens van de koningin was dat hij in dat huis zou blijven, maar koning Charles wil hem er gewoon uitgooien.”

