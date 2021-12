Prins William zet zich in de markt met openhartig interview: “Dit is een man die democratisch verkozen zou kunnen worden”

“Ik werd verstikt door een donkere wolk van angst en depressie”, zo vertelt William voor het eerst over de moeilijkste periode uit zijn leven. De hertog van Cambridge werkte van 2015 tot 2017 als luchtambulancier voor de East Anglian Air Ambulance-service in de UK. Een job die gepaard ging met vreselijke taferelen. Eén specifiek voorval is de prins altijd bijgebleven: een ongeluk waarbij een jongen van 5 jaar hersenschade opliep. “Het deed me zo hard denken aan George”, aldus William. “Sindsdien is er echt iets binnenin mij veranderd. Alsof iemand een sleutel had omgedraaid in een slot, zonder mijn toestemming. Ik voelde al die pijn van iedereen die ik tijdens het werk tegenkwam, dat was iets wat ik nog nooit had ervaren. Het voelde alsof de hele wereld doodging. Wanneer ik dan thuiskwam, durfde ik er niet over praten. Ik wilde mijn echtgenote Kate niet opzadelen met mijn demonen, ik wilde niet dat ze zich zorgen maakte over mij. Maar daardoor hield ik wel een belangrijk deel van wie ik geworden was achter.” Naar eigen zeggen leerde hij zijn depressie overwinnen door erover te praten. Niet alleen met professionals, maar ook met zijn eigen familie én de familie van het 5-jarige jongetje wiens tragische ongeluk hem destijds zo traumatiseerde.