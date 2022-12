Prins William zal niet naar docu ‘Harry & Meghan’ kijken: “Maar hij wil geen kwaad woord over z'n broer horen”

Doen ze het of doen ze het niet? Sinds de eerste drie afleveringen van ‘Harry & Meghan' op Netflix verschenen - afgelopen donderdag - wordt er met argusogen gekeken naar het Britse koningshuis. Hoe zouden zij reageren op de onthullingen van het koppel, dat het onder meer had over de ‘onbewuste vooroordelen' die er binnen de koninklijke familie heersen? Tot nu toe blijft een reactie uit, en daar zal niet snel verandering in komen, schrijven de Britse kranten. “Voor hen is het ‘business as usual’”, klinkt het in ‘The Mirror’. “Ze hebben geen enkele drang om aan een soort woordenoorlog te beginnen. Bovendien zit er in deze eerste helft niet echt iets in waarop gereageerd moet worden. Het is niets anders dan wat de hertog en hertogin van Sussex openlijk al hebben gezegd over hun periode bij de koninklijke familie.” De bron besluit: “Ze gaan voor een waardige stilte: de focus ligt volledig op hun werk.”