“Prins William zal het ergst uit Harry’s biografie komen”

RoyaltyHet koningshuis is niet blij met prins Harry’s plannen om volgend jaar een biografie uit te brengen. Ze vrezen dat hij schadelijke informatie zal delen over zijn familie. Royalty-auteur Ingrid Seward is van mening van prins William het meeste gevaar loopt. “Hij zal er sowieso het slechtst uitkomen, als Harry met scherp schiet.”

Prins Harry (36) maakte vorige week al bekend dat hij eind 2022 met zijn eerste biografie komt. Een mogelijke nachtmerrie voor de koninklijke familie, gezien de prins al veel bezwarende dingen over hen zei op tv. “Hoe je het ook draait of keert, prins William zal waarschijnlijk het grootste slachtoffer worden”, aldus Ingrid Seward. “Want er is een vete aan de gang tussen de twee broers, en als Harry ongepaste dingen zegt over de monarchie, heeft dat een invloed op Williams toekomst. Voor Harry heeft het geen gevolgen meer, hij is eruit gestapt, het is niet meer zíjn toekomst. Maar William moet er de gevolgen van dragen als het koningshuis in opspraak komt. Hij is nog altijd de toekomstige koning van het land. Het maakt niet uit over wie er iets gezegd wordt: William zal er last mee krijgen.”

Om nog maar te zwijgen over prins Charles, die nog voor zijn zoon prins William de troon zal bestijgen. “Ja, men vergeet het vaak te hebben over die arme prins Charles, die de lippen stijf op elkaar heeft gehouden sinds het nieuws over Harry’s boek. Voor hem is het heel pijnlijk. In eerdere interviews noemde Harry hem tussen de lijnen door al een slechte vader. Er werd gesproken over verwaarlozing. Dat komt hard aan voor Charles, die altijd zijn best deed om Harry een goede opvoeding te geven én trouwens heel close was met zijn jongste zoon. Voor hij uit de familie stapte, tenminste.”

Seward is ervan overtuigd dat prins Harry wel degelijk “ongepaste” dingen over de royals zal aanhalen in zijn biografie. En dat is zelfs niet het enige boek dat de monarchie te vrezen heeft: er is ook een nieuwe editie van ‘Finding Freedom’ in de maak. Het boek door Omid Scobie en Carolyn Duran (die banden zouden hebben met prins Harry en zijn vrouw Meghan) veroorzaakte heel wat ophef, en krijgt nu een vervolg over de periode na de Megxit. Onder andere de begrafenis van prins Philip en de geboorte van Lilibet zullen erin beschreven worden. Ook hier is de kans groot dat de royals heel wat kritiek te verwerken zullen krijgen.

Volledig scherm William en Harry © Photo News