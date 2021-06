Prins William vond ‘tweede mama’ in schoonmoeder Carole: “Zij leerde hem wat een liefdevol gezin is”

De geliefde prinses Diana overleed in 1997, toen haar oudste zoon William net 15 jaar oud was. Begin jaren 2000 viel de jonge prins dan definitief voor de charmes van Kate Middleton. Uiteraard leerde hij ook al snel haar familie kennen: papa Michael en mama Carole. William voelde zich meteen thuis in het liefdevolle gezin en vond in Carole een ‘tweede moeder’, zegt royaltywatcher Angela Levin. “William kwam uit een disfunctioneel gezin en had dus amper een idee van hoe een normaal familieleven eruit ziet", klinkt het. “Hij hield van Diana en werd als een magneet door haar charme aangetrokken, maar ze vroeg ook ontzettend veel van hem als kind. Zo noemde ze hem haar ‘vertrouweling’ en praatte ze met hem over haar geliefden. En dat terwijl het de taak van een moeder is om voor haar zoon te zorgen, niet andersom. Carole haalde die druk weg, en accepteerde hem voor wie hij was. Wat hij was, was minder belangrijk. Ze zorgde ervoor dat hij zich veilig en beschermd voelde en dat hij zich geen zorgen moest maken over wat hij zei en hoe zij zich voelde.”