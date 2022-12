Prins William verschijnt zonder Kate op bruiloft van ex-vriendin: “Hij houdt zich gedeisd”

Royalty“William en Kate.” Het lijkt alsof er nooit een andere combinatie is geweest. Maar toch hebben de prins en prinses van Wales elk een eigen datinggeschiedenis. Zo had William ooit een relatie met Rose Farquhar, een jeugdvriendin die aanzien wordt als zijn eerste grote liefde. Dit weekend was de prins dan ook aanwezig op haar huwelijk.

“Het was een magische winterbruiloft in de sneeuw”, vertelt een insider aan People. De bron vervolgt: “De bruid en bruidegom wandelden door een tunnel van gasten met zwavelstokjes in het donker, voordat ze achterin een vintage Land Rover vertrokken. Het was prachtig in de sneeuw.”

Enkele van bekende gasten waren prins William, Olivia Hunt (ook een ex van de prins), Tom Inskip, Jamie Murray Wells en Guy Pelly. Ondanks zijn opvallende aanwezigheid, hield de prins zich volgens bronnen wel gedeisd tijdens het huwelijk van Rose Farquhar met George Gemmell.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Rose Farquhar, eerste vriendin van William © © Ikon Pictures Limited

Eerste grote liefde

De relatie tussen William en Farquhar vond plaats in het jaar 2000 en wordt door royalty-experte Kati Nicholl beschreven als “een onschuldige, tedere romance”. Farquhar wordt door verschillende kranten dan ook aanzien als de eerste grote liefde van de prins. Het is ook duidelijk dat hun relatie op een goede manier eindigde, daar Rose ook aanwezig was op het huwelijk van William en Kate in 2011.

Farquhar, die momenteel werkt in speciale projecten en bedrijfsontwikkeling voor het Belvoir Castle van de hertogin van Rutland, studeerde acteren aan het Lee Strasberg Theatre & Film Institute in New York City. Ze is daarnaast ook een singer-songwriter die in 2016 auditie deed voor het vijfde seizoen van The Voice UK.

KIJK. De auditie van Rose Farquhar in The Voice UK.

LEES OOK: