Prins William uitgeroepen tot meest sexy kale man ter wereld

Royalty Prins Charles en de Queen dolblij met thuiskomst prins Philip: “Broodnodi­ge opkikker in moeilijke tijden”

17 maart De Britten hielden eventjes bang hun adem in, maar sinds gisteren is prins Philip eindelijk terug thuis. De 99-jarige echtgenoot van Queen Elizabeth lag een maand in het ziekenhuis met een zware infectie. Hij moest zelfs een hartoperatie ondergaan, waardoor men vreesde dat de prins zijn 100ste verjaardag deze zomer dan toch niet zou halen. Gelukkig lijkt het grootste gevaar geweken, en vooral Elizabeth en zoon Charles zijn daar erg blij om. “Dit is de opkikker die ze hard nodig hadden.”