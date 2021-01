Prins William trots op Queen Elizabeth en Philip na coronavaccinatie

RoyaltyDe Britse prins William heeft in een videogesprek met hulpverleners en vrijwilligers het belang van de coronavaccins onderstreept. De hertog van Cambridge hoopt dat iedereen zich laat inenten, zodra ze aan de beurt zijn. Het was voor het eerst dat hij er openlijk over sprak, ruim een week nadat zijn grootouders koningin Elizabeth (94) en prins Philip (99) hun eerste prik kregen.