Prins William reageert voor het eerst op interview Harry en Meghan: “Britse koninklijke familie is absoluut niet racistisch”

De Britse prins William (38) heeft donderdag voor het eerst gereageerd op het spraakmakende interview van zijn broer Harry (36) en diens vrouw Meghan Markle (39) bij Oprah Winfrey (67). De prins liet tijdens een bezoek aan een school in Londen weten dat hij nog niet heeft gesproken met zijn jongere broer. “De Britse koninklijke familie is zeker niet racistisch’”, verduidelijkte hij ook.

Prins William en zijn echtgenote Catherine (38) gingen vandaag voor de eerste keer weer op een officieel bezoek, sinds de uitzending van het interview zondagavond. Ze bezochten School2 in Oost-Londen, om er een programma te promoten dat de mentale gezondheid van kinderen wil waarborgen. De Britse pers speculeerde al een tijdje over een mogelijke reactie van de toekomstige troonopvolger, en die is er ook gekomen. Een aanwezige journalist van Sky News vroeg de prins persoonlijk naar zijn mening. “We zijn absoluut geen racistische familie”, wilde William daar onmiddellijk over kwijt. Toen hij gevraagd werd naar zijn relatie met Harry op dit moment, moest hij toegeven dat hij zijn broer nog niet gehoord heeft over de kwestie. “Ik heb er nog niet met Harry over gesproken, maar dat ben ik zeker van plan.” Hiermee is prins William de eerste royal die zijn stilte verbreekt.

De Cambridges zijn volgens insiders erg geëmotioneerd door de uitspraken van Harry en zijn echtgenote. Zo werd Catherine ervan beschuldigd dat ze Meghan deed huilen tijdens het voorbereiden van haar huwelijk. “Ook vandaag waren William en Kate weer op pad om het belang van mentale gezondheid in de verf te zetten”, klinkt het bij bronnen binnen het paleis. “Dat Meghan nu claimt dat de koninklijke familie haar geen hulp wilde bieden toen ze op haar diepste punt zat, komt hard aan. Zij zouden nooit hulp weigeren aan iemand die het nodig heeft.”

De Megxit, en alles wat daarna gebeurde, heeft dan ook voor een kloof tussen de twee broers gezorgd, die vroeger nochtans erg close waren. “De relatie tussen mij en William bestaat momenteel uit afstand nemen”, bekende Harry. “Maar tijd heelt alle wonden, zeggen ze. Dus ik hoop deze ook.”

Racisme

Harry en Meghan deden eerder deze week enkele opvallende onthullingen op de Amerikaanse zender CBS. Het meest ophefmakende was een verhaal dat de hertogin van Sussex vertelde over de koninklijke familie: er zouden vragen zijn gesteld over de huidskleur van haar zoontje Archie. “Er waren bezorgdheden, tijdens mijn zwangerschap, over hoe donker zijn huid zou zijn, hoe dat eruit zou zien en wat dat zou betekenen.” Het koppel wilde niet prijsgeven wie deze vragen precies had gesteld. “Dat zou erg schadelijk voor hen zijn”, aldus Meghan. En ook Harry dacht er nog niet aan. “Ik zal die identiteit nooit onthullen in het openbaar.” Wel maakte Oprah achteraf nog bekend dat de Queen en haar echtgenoot prins Philip geen onderdeel uitmaakten van die gesprekken: “Harry wil graag laten weten dat noch zijn grootmoeder, noch zijn grootvader zulke vragen hebben gesteld.”

Intussen wordt er natuurlijk volop gespeculeerd door de wereldwijde media: wie was het dan wél? De ‘hoofdverdachte’ is op dit moment prins Charles, waarmee Harry en Meghan naar eigen zeggen geen contact meer hebben. Maar ook prins William kwam in opspraak, vandaar waarschijnlijk dat hij zich geroepen voelde om een persoonlijke reactie te geven.

Bezorgde Queen

Het koningshuis reageerde een dag na de uitzending al dat het de beschuldigingen over racisme erg serieus nam. “De hele familie heeft het moeilijk met het feit dat de voorbije jaren zo moeilijk geweest zijn voor Harry en Meghan”, klinkt het in het statement. Ook laat men weten dat de aangehaalde kwesties, zoals de aantijgingen van racisme, tot bezorgdheid stemmen. “We nemen deze issues erg serieus.” Daarnaast maakt de reactie nog duidelijk dat de koninklijke familie het koppel nog steeds als familie ziet. “Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde leden van onze familie blijven.”

