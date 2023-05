Prins William probeert pintje te tappen: “Maar ik ben beter in het drinken van pintjes”

ROYALTY Zij was zijn muze: prinses Caroline van Monaco staat zelfs in het testament van mo­de-ontwerper Karl Lagerfeld

Het Met Gala, deze week in New York, was een eerbetoon was aan Karl Lagerfeld, de mode-ontwerper die vier jaar geleden overleed. Onlangs raakte bekend dat prinses Caroline van Monaco (66) in zijn testament is opgenomen. Zo verrassend is dat niet, want de man achter het merk Chanel en de prinses waren een leven lang onafscheidelijk. In die mate dat Caroline zijn dood in 2019 als “een overlijden in de familie” omschreef. “Enkel mijn nanny kent mij even goed als Lagerfeld”, liet ze zich ontvallen. ‘Story’ brengt het hele verhaal van de twee boezemvrienden.