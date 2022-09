“Prins William overweegt om 9-jarige George mee te nemen naar begrafenis Queen Elizabeth”

Bekijk ook: acht kleinkinderen waken aan de kist van Queen Elizabeth.

De Britse krant schrijft dat enkele adviseurs van het paleis de vraag gesteld hebben aan prins William en zijn echtgenote prinses Kate. De zogenaamde ‘senior palace advisers’ zouden van mening zijn dat de aanwezigheid van prins George een krachtige en symbolische boodschap zou sturen naar de rest van de wereld. Een insider zei: “Ze willen graag dat prins George op een of andere manier betrokken is bij de begrafenis, al was het maar om het land gerust te stellen over de verzekerde troonopvolging.” De 9-jarige George is nu namelijk de tweede in rij, na zijn vader prins William, om de Britse troon op te volgen. Een andere bron van het paleis voegde toe: “Het wordt momenteel besproken. Er is nog geen besluit genomen.”

Kleine kans

De kinderen van prins William en Kate Middleton zijn sinds het overlijden van hun overgrootmoeder op donderdag 8 september niet meer in het openbaar verschenen. De kans dat de wereld de kleine prins George te zien zal krijgen tijdens de begrafenis maandag is dan ook redelijk klein. William sprak vorige week immers nog op ontroerende wijze over hoe het wandelen achter de kist van zijn grootmoeder pijnlijke herinneringen had opgeroepen rond de begrafenis van zijn eigen moeder, prinses Diana, 25 jaar geleden. Samen met zijn jongere broer prins Harry moest de zoon van koning Charles toen namelijk achter de kist van zijn overleden moeder lopen. Prins William was destijds amper vijftien jaar oud. Zijn broer Harry was er twaalf. Het Britse koningshuis kreeg toen veel kritiek over de beslissing om de jonge prinsen te laten meelopen in de processie.

Eerder verklaarde de zoon van koning Charles al dat het wandelen achter de doodskist van zijn moeder “een van de moeilijkste dingen was die hij ooit heb gedaan”. Prins Williams jongere broer prins Harry denkt er net zo over. “Onder geen enkele omstandigheid zouden we dit aan een kind mogen vragen.” De kans dat prins William en zijn echtgenote Kate Middleton hun kinderen van deze ervaring willen beschermen, is dan ook groot.

Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.

LEES OOK:

Bekijk ook: koning Filip en koningin Mathilde aangekomen in Londen.