Prins William onthult bijzondere kersttraditie van prins George, Charlotte en Louis met hun neefjes en nichtjes

Royalty Prins Andrew duikt onder tijdens de feestdagen: “De Queen kan niet meer met hem gezien worden”

Prins Andrew (62) zal dit jaar geen kerst vieren met de rest van de koninklijke familie, zo bevestigen bronnen binnen het koninklijk paleis. De reden is niet ver te zoeken: de Britse royal staat andermaal in het oog van de storm, dit keer tijdens het proces tegen Ghislaine Maxwell, ex en handlangster van pedofiel Jeffrey Epstein én boezemvriendin van de prins. De naam van Andrew is al verschillende keren gevallen in de rechtszaal – en niet in positieve zin. Het net sluit zich stilaan rond de beruchte royal. “Hij heeft het lang willen ontkennen, maar hij kan nooit meer terug naar dat koninklijke leven.”

13 december