Prins William krijgt eerste vaccinatieprik

Eerder werden ook al andere oudere leden van het Britse koningshuis gevaccineerd, onder wie koningin Elizabeth (95) en haar zoon prins Charles (72). Prinses Michael of Kent (76) kreeg haar twee vaccins, van Oxford en AstraZeneca, eerder dit jaar al. Zij is getrouwd met de 78-jarige neef van queen Elizabeth, prins Michael of Kent. De prinses zou nu echter last hebben van bloedproppen en zit al zeker een maand thuis om te herstellen.

Zorgen om de prinses

In november vorig jaar maakte The Sun bekend dat de prinses Covid had opgelopen en in zelf-isolatie moest bij haar thuis in Kensington Palace, West-Londen. Astaire vertelde toen dat een van de huishoudsters ziek was geworden en dat de prinses onmiddellijk getest werd, wat een positief resultaat opleverde. Haar echtgenoot testte negatief. “De royal is enorm moe en heeft ook verschrikkelijke koorts”, vertelde een bron toen.