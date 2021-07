Prins William is nooit fan geweest van Meghan: “Hij vindt haar een verdomde vrouw”

Royalty Alles wat je moet weten over de herdenking van Diana: “Zelfs de bloemen werden in haar naam geplant”

1 juli Een tragisch ongeluk in Parijs besliste er in 1997 anders over, maar normaal gezien vierden Engeland én de wereld vandaag de zestig lentes van Diana. Ter ere van hun mama onthullen zonen William en Harry een standbeeld voor de prinses van Wales, in de tuin van Kensington Palace. Het wordt hun eerste privé-ontmoeting sinds Harry naar de VS verhuisde en dat de vete nog steeds zindert, mag blijken uit hun eis om apart te mogen speechen. Al leeft de hoop dat beide Prinsen, in de schaduw van hun moeder, eindelijk de strijdbijl zullen begraven op de plek die ze volledig opnieuw lieten aanleggen ter ere van Lady Di.