Prins William is nooit fan geweest van Meghan: “Hij vindt haar een bloederige vrouw”

RoyaltyMeghan Markle (39) maakte geen goede eerste indruk in ‘The Firm’. In de documentaire ‘Harry and William: What Went Wrong’ vertelt koninklijke experte Penny Junor dat ze vanaf het begin slechte verhalen hoorde over Meghan. “De ‘Suits’-ster was niet zo charmant als ze leek. Ze maakte veel mensen van streek.” Ook Harry’s broer, prins William, zou helemaal geen fan zijn van de hertogin van Sussex.