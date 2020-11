Prins William hield volgens Britse media coronabesmetting geheim: “Hij had moeite om te ademen”

Royalty Prins William overladen met lof na persoonlij­ke docu: “Prinses Diana zou zó trots zijn!”

8 oktober Prins William (38) heeft een goede beurt gemaakt. Deze week werd op de Britse zender ITV zijn persoonlijke documentaire ‘Prince William: A Planet For Us All’ uitgezonden, een project dat hem nauw aan het hart ligt. In de film spreekt de prins zijn zorgen om de toestand van de wereld uit, een boodschap die warm werd onthaald door de kijkers. “De toekomst van de monarchie is in goede handen.”