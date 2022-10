Prins William herdenkt koningin Elizabeth en bezoekt Balmoral voor het eerst na haar begrafenis

Royalty Koning Filip en koningin Mathilde maken boottocht op de Rijn op laatste dag van werkbezoek

Op de laatste dag van hun werkbezoek in Rijnland-Palts maken koning Filip en koningin Mathilde een boottocht op de Rijn. Ze zijn ingescheept in Sankt Goaer en gaan naar Bobbpard om dan vandaar uit naar Koblenz te rijden met de auto, voor hun laatste stop van de reis. Het is een toeristisch uitje, maar wel één met een thema. Door een lente met weinig regen en een droge en warme zomer, is er snelle daling van het waterniveau in Duitsland. Dat is niet goed voor de belangrijke waterweg van Duitsland, de Rijn.

6 oktober