Prins William grijpt persoonlijk in om bevriende soldaat te redden uit Kaboel

Sinds het vertrek van de Amerikaanse soldaten hebben de taliban het overgenomen in Afhanistan, waardoor vele burgers het land proberen te ontvluchten. Vanwege de chaos op de luchthaven bleek het echter moeilijk voor de westerse troepen om alle landgenoten en bondgenoten te evacueren. Toen de Britse prins William te horen kreeg dat een Afghaanse soldaat, die hij leerde kennen tijdens zijn schooltijd in Berkshire, samen met zijn gezin vastzat op de luchthaven van Kaboel, besloot hij om zelf actie te ondernemen. Rob Dixon, een officier van de marine die momenteel in dienst is bij de koninklijke familie, wist de Britse soldaten op de luchthaven te contacteren. Williams vriend kreeg vervolgens toestemming om samen met zijn vrouw en kinderen op een vlucht richting het Verenigd Koninkrijk te stappen.

Helpen waar het kan

De man in kwestie werkte in het verleden samen met de Britse troepen in Afghanistan en met de Britse overheid. Daardoor bevond hij zich in een bijzonder kwetsbare positie toen de Britten zich terugtrokken uit het land.

De Britse majoor Andrew Fox, die deelnam aan de reddingsacties in Kaboel, vindt het een mooie daad van William. “Zijn verzoek is volledig in lijn met de normen en waarden die we aangeleerd krijgen in het leger”, zegt hij. “Ik heb er zelf ook voor gezorgd dat twee paracommando’s de menigte aan de luchthaven zijn ingewandeld om iemand voor mij te gaan halen. We worden getraind om te helpen waar we dat kunnen. Het is mooi dat William zijn vriend wilde beschermen.”

