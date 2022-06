Prins William en Kate Middleton prijken voor het eerst samen op officieel portret

De hertog en hertogin van Cambridge nodigden de Britse kunstenaar Jamie Coreth uit in Kensington Palace voor meerdere ontmoetingen. Twee keer poseerde het stel gezamenlijk, andere keren deden zij dat afzonderlijk van elkaar. Op het enorme kunstwerk staat het koppel zij aan zij terwijl ze in de verte staren. William neemt een nonchalante houding aan en houdt één hand in zijn broekzak, terwijl Kate schittert in een glinsterende groene jurk, die ze ook al droeg tijdens haar bezoek aan Ierland in 2020. Nadat het geschilderde portret onthuld werd, zei William: “Het is best groot. Maar het is geweldig.”