Prins William en Kate bereiden hun kinderen voor op herdenking Diana

Ter ere van haar zestigste verjaardag krijgt Diana een standbeeld dat donderdag onthuld wordt. Prins William (39) zal naar verwachting het gedenkteken met zijn gezin privé bekijken in de Sunken Garden van Kensington Palace, voordat hij zich donderdag bij zijn broer prins Harry voegt voor het officiële evenement. Hij wil zijn vrouw Kate (39) en zijn drie kinderen de kans geven het monument te bekijken voordat het aan de rest van de wereld werd getoond. Het moet een intiem moment van bezinning worden. Ook prins Harry zal het standbeeld naar verwachting afzonderlijk bekijken, maar hij verblijft momenteel nog in quarantaine in Frogmore cottage in Windsor nadat hij vanuit Californië is overgevlogen naar Engeland. Tijdens de aangrijpende gebeurtenis zullen de royals vergezeld worden door Diana’s naaste familie.

De ruziënde broers zien elkaar donderdag voor het eerste terug in levende lijve na de begrafenis van prins Philip in april. Het lijkt erop dat een verzoening tussen de twee nog steeds ver weg is, dat liet een bron bij de koninklijke familie weten aan de Sunday Times. “Ik vrees dat het hetzelfde zal zijn als bij de begrafenis van prins Philip, een knikje van erkenning en dat is het wel zo’n beetje.”

Volledig scherm Diana at Sixty - DOCU GBR-2021 - Robin Bextor - capion: prinses Diana, prins Harry en prins William © Coach House Productions

Geweldige grootmoeder

Mocht Lady Di het befaamde auto-ongeval in Parijs in 1997 overleefd hebben, zou ze een geweldige grootmoeder geweest zijn volgens prins William. “Mijn moeder zou een nachtmerrie van een grootmoeder geweest zijn”, vertelde hij ooit al lachend in een de documentaire ‘Diana, Our Mother: Her Life and Legacy’. “Wanneer ze onze kinderen in bad zou steken, had de badkamer waarschijnlijk onder het badschuim gezeten. Ze zou een geweldige grootmoeder geweest zijn.” Maar ondanks haar dood blijft Diana verder leven in verhalen. Williams kinderen, George, Charlotte en Louis, noemen haar zelfs ‘Granny Diana’.

