Prins William en gezin moeten na negen jaar afscheid nemen van hond Lupo

“Onze hond Lupo is afgelopen weekend jammer genoeg overleden. Hij heeft negen jaar deel uitgemaakt van onze familie en we zullen hem ontzettend missen”, schrijven William en Catherine.

De hertogin van Cambridge had Lupo, een zwarte cockerspaniël, in 2011 als puppy van haar broer James Middleton cadeau gekregen voor hun huwelijk. Ook James herdenkt de hond op Instagram. “Niets kan je voorbreiden op het verlies van een hond. Voor wie er nooit een heeft gehad, is het misschien moeilijk om te begrijpen. Maar wie van honden houdt, weet: een hond is niet slechts een huisdier, het is een familielid, een beste vriend, loyaal gezelschap, een leraar en een therapeut. Er is geen standaardplan hoe te rouwen om een hond, maar ik heb een gebed uitgesproken, een kaarsje aangestoken en ben een lange wandeling met mijn hond Ella gaan maken, de moeder van Lupo.”