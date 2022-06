Prins William deelt nieuwe foto met kinderen om Vaderdag te vieren

Kate en William gaan partycras­hen in Londen. Onze landgenoot Niels (34) keuvelde minuten­lang met Britse royals: “We zijn toch buren, zei prins William”

Hoog bezoek zondag in Kensington: prins William en zijn vrouw Kate doken er onverwacht op tijdens een straatfeest in de Londense wijk. De Belg Niels Thoné (34), die in de Britse hoofdstad woont en werkt, was ook op het feest en kon minutenlang met de royals praten. “’We zijn toch buren?’ antwoordde de prins toen ik vroeg waarom ze hier waren.”

