Prins William blikt terug op ‘meest gênante moment’ van zijn leven: “Als Taylor Swift je iets vraagt, zeg je geen nee”

RoyaltyIn een zeldzaam openhartig interview laat de Britse prins William (39) in zijn kaarten kijken. Zo onthulde hij onder andere wat hij als het ‘meest gênante moment van zijn leven’ beschouwt: die keer dat Taylor Swift hem het podium op sleurde om te zingen. “Ik volgde haar als een puppy”, vertelt hij in een podcast die hij zelf lanceerde.

Het gebeurde in 2013, tijdens het Centrepoint Fundraising Gala in Londen, een evenement voor het goede doel. Daar kwam Bon Jovi optreden, voor heel wat bekende gezichten in het publiek. De Amerikaanse Taylor Swift, zelf zangeres, was het stilzitten echter al snel beu. En prins William herinnert het zich nog alsof het gisteren was.

“Ik had niet zo’n topdag... Ik moest allerlei handen schudden, en was blij dat het voorbij was. Ik keek uit naar het diner dat ik zou krijgen eens ik neerzat, en dacht dat mijn job erop zat voor die dag. Ik wist natuurlijk niet dat ik vlak naast Taylor Swift zou zitten”, steekt hij van wal. “Ze was erg enthousiast en helemaal mee met het optreden.”

“Ik kende de tekst niet eens”

En daar bleef het niet bij. “Ze stond op, greep me bij de arm en keek recht in mijn ogen. Ze zei: ‘Kom op, William, laten we naar het podium gaan om mee te zingen’. Ik weet niet wat me overkwam, maar ja, als Taylor Swift je in de ogen kijkt en iets vraagt, dan zeg je geen nee”, lacht hij. “Ik volgde haar als een puppy. Maar ik vond het allemaal ongelofelijk gênant. Ik dacht: sta ik hier nu echt ‘Living On A Prayer’ te zingen, terwijl ik de tekst niet eens ken? Waar ben je eigenlijk mee bezig, William?”

Trappelende zwaan

“Tot op de dag van vandaag weet ik nog altijd niet waarom ik heb ingestemd om dat te doen”, bedenkt de prins zich. “Ik leek wel in een trance, en ergens halverwege dat nummer werd ik wakker. Toen besefte ik pas dat het een slecht idee was. Onder mijn zwarte stropdas stroomde er heel wat zweet. Ik voelde me als een zwaan: beheerst aan de oppervlakte, maar daaronder waren de pootjes erg hard aan het trappelen. Mensen denken soms dat ik me goed voel op het podium, omdat ik zoveel speeches moet geven. Die zijn geen probleem, maar ik ben absoluut geen zanger.”

Al bij al is hij blij met het resultaat. “Er waren een paar jonge jongens en meisjes aanwezig van Centerpoint, en zij vonden het geweldig: ze waren aan het klappen en juichen. Dus ik dacht: ach, deze avond is voor hen, dus zo lang zij het leuk vinden, vind ik het ook goed. Het heeft me geleerd dat het oké is om jezelf belachelijk te maken, van tijd tot tijd. Maar één ding is zeker: zoiets doe ik nooit van mijn leven meer!”

