Prins William bekritiseert ruimtetoerisme en haalt uit naar miljardairs Jeff Bezos en Elon Musk

Royalty Gepest door William en razend over ‘geheime code’: nieuw boek onthult geheimen over Meghan Markle

9 oktober Royalty-expert Andrew Morton heeft een nieuwe versie uit van zijn boek ‘Meghan: A Hollywood Princes’. Het origineel werd uitgebracht in 2018, maar wordt nu opnieuw uitgegeven met maar liefst zes nieuwe hoofdstukken over de hertogin van Sussex. Morton - die in 1992 het baanbrekende boek ‘Diana: Her True Story’ schreef - verdiepte zich onder meer in de gespannen relatie tussen Meghan (40) en Kate Middleton, het beruchte tiara-incident en de veelbesproken Megxit. “Vele royals én personeelsleden waren stiekem blij dat ze vertrok.” We zetten de opvallendste onthullingen op een rij.