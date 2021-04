Prins Philip weer op voorpagina’s Britse kranten

Royalty Kleinzoon van de Queen onder­vraagd na reis van 740 kilometer

30 maart In het Schotse stadje St. Cyrus was er dit weekend lichte ophef. Enkele lokale inwoners hadden namelijk Peter Phillips (43), de kleinzoon van de Queen, in hun dorp gespot. Volgens sommige inwoners zou Peter in Schotland op reis zijn. Een reis waardoor het Britse koningshuis weer in the picture komt te staan.