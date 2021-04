“Prins Philip vond interview Harry en Meghan ondoordacht”

RoyaltyVolgens Gyles Brandreth, de auteur die de biografie van de vrijdag overleden prins Philip heeft geschreven, was de prins niet te spreken over het interview dat zijn kleinzoon prins Harry en diens vrouw Meghan Markle in maart aan Oprah Winfrey gaven. De echtgenoot van koningin Elizabeth was van mening ‘dat er niets goeds uit zou voortkomen’. Dit meldt The Daily Mail.

In het veelbesproken interview liet Meghan weten dat ‘iemand binnen de koninklijke familie haar en Harry gevraagd zou hebben hoe donker de huidskleur van hun zoontje Archie zou worden’. Het paar onthulde niet wie die persoon was, al liet Harry later via Oprah weten dat het niet zijn grootouders betrof.

Krankzinnig

“Ik heb uit zeer betrouwbare bron vernomen dat prins Philip de hele toestand ‘krankzinnig’ vond. En die reactie verbaast me niet, want zo liet hij zich eerder ook uit over publiekelijke interviews die prinses Diana en prins Charles gaven in de jaren 90", aldus Brandreth.

De auteur voegde eraan toe dat de prins niet boos was over de timing van het interview. “Nee, het feit dat hij destijds in het ziekenhuis lag maakte hem niet uit. Wat hem wel stoorde is dat ze zulke persoonlijke dingen openbaarden. Hij was van mening dat een interview geven op zich niet erg is, zolang je het maar niet om jezelf laat draaien. En dat hele interview ging alleen maar over Harry en Meghan. Dat vond de prins ondoordacht en onnodig.”

