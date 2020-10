Prins Philip neemt afstand van kleinzoon Harry en Meghan: “Hij trekt zijn handen van hen af”

RoyaltyHangt er onweer in de lucht tussen de Britse prins Philip (99), prins Harry (36) en Meghan Markle (39)? Volgens Ingrid Seward, auteur van de nieuwe biografie ‘Prince Philip Revealed: A Man of His Century’, is er van een hechte band tussen kleinzoon en grootvader geen sprake meer. Prins Philip zou menen dat zijn advies over hun plannen en gedrag “in dovemansoren viel”, waarna hij besloot om “weg te stappen” van het koppel.

Toen ze hun leven aan het hof in het Verenigd Koninkrijk omruilden voor een bestaan in de Verenigde Staten zorgden prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle voor een schokgolf in koninklijke kringen. De hertog en hertogin hadden geen andere leden van de koninklijke familie geraadpleegd voor ze besloten om af te treden als ‘senior royals’, en dat zorgde voor “gekwetste en teleurgestelde” reacties uit Buckingham Palace. Maar hoewel de officiële verklaringen van het hof steeds diplomatiek en hoopvol bleven, zou de keuze van Harry en Meghan prins Philip zo hebben geraakt dat hij besloot om “weg te stappen” van zijn kleinzoon en zijn vrouw.

“Philip kan gewoon niet begrijpen waarom Harry zich heeft gedragen zoals hij heeft gedaan”, zegt biografe Ingrid Seward aan Vanity Fair. “Het gedrag van zijn kleinzoon is hem volkomen vreemd, hun relatie heeft hier echt onder geleden. Vergeet niet dat dit een man is die op het punt staat om 100 jaar oud te worden. Wel 68 jaar van zijn volwassen leven heeft hij gewijd aan het ondersteunen van de monarchie, dus dit was een enorme schok.” Volgens de auteur had prins Philip bovendien zijn eigen manieren om zijn ongenoegen te laten blijken. “De Queen zou niet willen dat hij zich op zijn leeftijd zorgen maakt, maar Philips afwezigheid bij haar statement sprak boekdelen. Hij gaf op die manier aan dat hij er geen deel van uit wilde maken.”

Volledig scherm De Megxit zou prins Philip zo hebben geraakt dat hij besloot om “weg te stappen” van zijn kleinzoon en zijn vrouw. © Belga

‘Zegje gedaan’

“Philip heeft zijn zegje gedaan en trok zijn handen van hen af, omdat hij er zich niet mee wil bemoeien”, aldus de auteur nog. “Het was aan Harry en Meghan om te luisteren, maar dat deden ze niet. Philip is altijd erg beschermend geweest tegenover de Queen, dus als iemand haar van streek brengt, verontrust hem dat ook. Zijn mantra is dat de monarchie op de eerste, tweede en derde plaats komt. Hij herinnerde prinses Diana er al op scherpe wijze aan dat lid zijn van de koninklijke familie geen populariteitswedstrijd is, maar dat iedereen samenwerkt voor het welzijn van de monarchie.”

Volgens de biografe vond prins Philip Meghan aanvankelijk nochtans “heel aardig”, al zou hij haar nu vooral vergelijken met de Amerikaanse Wallis Simpson. Diens toenmalige relatie met de Britse koning Edward VIII draaide uit op één van de grootste koninklijke schandalen uit de geschiedenis en leidde tot zijn aftreden in 1936. Een situatie die prins Philip - die volgens Ingrid weigerde om deel te nemen aan de gesprekken rond de Megxit - zou vergelijken met het heden: “Ik denk dat hij heel erg teleurgesteld is. Hij heeft zijn carrière opgegeven om de koningin bij te staan en de monarchie te dienen”, luidt het. “Dus waarom kan Meghan niet gewoon haar carrière opgeven om haar man te steunen en de monarchie te helpen? Hij kan gewoon niet begrijpen waarom ze Harry niet kon steunen en helpen in plaats van dat ze zich ermee ging bemoeien.”

