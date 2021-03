Prins Philip na ‘succesvolle procedure’ weer overgebracht naar King Edward VII-ziekenhuis

Royalty Mama bevestigt tweede zwanger­schap van Pippa Middleton

4 maart Van je moeder moet je ‘t hebben, zal Pippa Middleton (37) gedacht hebben toen ze het interview met mama Carole (66) las in Good Housekeeping. Daarin verklapt Carole namelijk dat Pippa zwanger is van een tweede kindje, iets waar de jongere zus van Kate (39) tot nu toe de lippen stijf op elkaar over hield.