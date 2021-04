“Prins Philip is gestorven met de Queen aan z’n zijde”

Philip voelde zich naar verluidt best goed tijdens z’n laatste dagen op Windsor Castle. “Hij was wel kalmer en stiller. Hij heeft z’n tijd gevuld door te lezen in de zon, brieven te schrijven en met geliefden te praten via de telefoon. De hertog van Edinburgh had wel minder honger dan gewoonlijk, maar toch genoot hij van de maaltijden samen met de Queen. Hij was blij dat hij na z'n verblijf in het ziekenhuis opnieuw thuis was, maar had het wel moeilijk met de coronamaatregelen waardoor hij amper bezoek kon ontvangen. Philip bleef ook zelfredzaam en kleedde zichzelf elke ochtend aan. Toen een hulp een rolstoel in z’n kamer had gezet, riep hij om dat ding zo snel mogelijk weg te halen.”