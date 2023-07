Prins Louis “teleurgesteld” dat hij niet mee mocht naar de finale van Wimbledon

royalty Zoon van Noorse Met­te-Ma­rit breekt met controver­siële vriendin (en daar zal de kroonprin­ses niet rouwig om zijn)

De Noorse kroonprinses Mette-Marit (49) kan opgelucht ademhalen. Haar zoon Marius (26) is uit elkaar met zijn vriendin Nora (26). Zij was een omstreden realityster die enkele maanden geleden zichzelf en daarmee óók de koninklijke familie in diskrediet bracht. Want had ze een zakje cocaïne in haar hand of niet?