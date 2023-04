Prins Laurent reageert voor het eerst op handtastelijkheden tijdens jeugd: “Er zijn mensen die veel meer hebben meegemaakt dan ik”

Royalty KIJK. Brouwerij maakt speciaal bier ter ere van Britse koning Charles

De brouwerij van Windsor en Eton maakt een speciaal bier ter ere van koning Charles. Ze doen dit met gerst dat afkomstig is van de Windsor Royal Farm. Het bier, ‘The Return of the King’, kan je terugvinden in verschillende Engelse pubs in aanloop naar de kroning. “Bier is de perfecte manier om onze koning te huldigen”, zegt Bob Morrison, marketingdirecteur van de brouwerij.