Prins Laurent over vrouwen: “Ze zijn veel slimmer dan wij, mannen”

RoyaltyPrins Laurent was vandaag aanwezig op de opening van Zoo van de Toekomst, een nieuw project van dierenrechtenorganisatie GAIA. Daar deed hij een opvallende uitspraak over vrouwen. “Ze zijn veel slimmer dan mannen”, klonk het.

Aanvankelijk had hij het nochtans over dieren, logisch tijdens een event van GAIA. Hij gaf een speech over de redenen dat we dieren graag moeten zien. “Zij hebben ons de kans gegeven om te zijn wie we zijn”, aldus de prins. “De evolutie is zodanig goed gegaan dat de mens bovenaan de piramide staat. En de vrouw staat helemaal bovenaan, want dat is het meest perfecte dier.”

“Het is niet omdat ik zo graag een onnozelheid zeg”, gaat de prins verder. “Het is waar: vrouwen zijn veel intelligenter dan wij, mannen. Als ik mijn vrouw als voorbeeld neem: als zij iets vraagt of eist, is dat altijd op basis van iets duurzaams. Zij zijn veel duurzamer dan wij.”

Volledig scherm Prins Laurent was vandaag aanwezig op de opening van Zoo van de Toekomst © BELGA

Laurent is altijd al een groot voorvechter geweest van dierenrechten, dus het is niet verwonderlijk dat hij bij de opening van Zoo van de Toekomst aanwezig was. Het project laat mensen via een VR-bril een virtueel bezoek brengen aan een dierentuin. Zo zou volgens GAIA dierenleed in een échte dierentuin vermeden kunnen worden.

