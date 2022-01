Prins Laurent is wachten op Libische miljoenen beu: “Ik verwacht dat er middelen worden vrijgemaakt”

Vzw GSDT (Global Sustainable Development Trust), een van de organisaties van prins Laurent, had een contract met Libië voor een project rond herbebossing, maar in 2010 had Libië dat contract eenzijdig opgezegd. Sindsdien probeert prins Laurent een schadevergoeding te krijgen: de Libische overheid zou de vzw meer dan 50 miljoen euro moeten, oordeelde een Brusselse rechtbank in 2015.

Maar volgens de broer van de koning heeft de politieke wereld ondertussen niets gedaan om de miljoenen aan bevroren Libische gelden te recupereren. In een interview met PlattelandsTV vertelde de prins al dat hij hoopt dat hij van de politiek de kans krijgt om zijn werk weer in handen te nemen en ook bij ons reageert hij op de tegenkanting van de regering. “Ik hoop dat de politiek beseft dat mijn werk rond hernieuwbare technologie van algemeen belang is”, aldus Laurent. “De regering moet inzien dat ik mijn werk niet alleen voor mezelf doe, maar voor iedereen. Mijn voornaamste boodschap is heel simpel: ik hoop dat ze me zullen helpen om mijn werk terug te krijgen, zodat ik dit verder kan zetten.”

Vonnis respecteren

Meer bepaald hoopt prins Laurent dat Buitenlandse Zaken wat druk zal uitoefenen, maar eerder liet het kabinet van Didier Reynders, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, al weten dat dit niet het geval zal zijn. Aangezien er heel wat Belgische bedrijven contracten hebben lopen met Libië, wil onze overheid een goede verstandhouding bewaren met de Libische machthebbers. Dat is voor Laurent moeilijk te slikken, gezien de uitspraken van de rechtbank. “De politiek moet de vonnissen die mijn vzw gekregen heeft respecteren. Ik heb gewerkt en middelen gewonnen met mijn organisatie en ik verwacht dat die middelen worden vrijgemaakt. Mijn vzw heeft recht op een zeker bedrag, dus de verantwoordelijken moeten nu hun steentje bijdragen.”

Laurent bestempelt zijn vzw als ‘het project van mijn leven’. “Ik wil zo graag eindelijk verder werken. Het is mijn doel om die hernieuwbare technologie verder ontplooien, om bomen te planten in de woestijn en te werken met elektrische energiecentrales.” Volgens de prins draagt zijn organisatie dan ook bij aan een betere toekomst, een waar zijn kinderen ook deel van zullen uitmaken. “Ik geef mijn kinderen ook vaak uitleg over hernieuwbare technologie. Ze zijn ook met die thema’s bezig en krijgen daar ook les over. Ik vind dat schitterend.”

LEES OOK: