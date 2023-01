Prins Laurent en co heten niet langer ‘van België’

Van Saksen-Coburg

Volgens royaltysite ‘Histoires Royales’ kregen de leden van de koninklijke familie een jaar geleden de vraag van hun gemeentelijke administratie om hun persoonsgegevens te laten wijzigen. Laurent en Claire hebben gevolg gegeven aan de oproep. Beide hebben een bestuursfunctie in een onderneming. In de Kruispuntbank is te zien dat Laurent, die bestuurder is van de vzw GRECT, zijn naam wijzigde in ‘van Saksen-Coburg’. Die wordt geschreven in het Nederlands omdat Laurent in Tervuren woont, een Vlaamse gemeente. Claire heet nu ‘Claire Coombs’, haar meisjesnaam. Delphine draagt al de naam ‘de Saxe-Cobourg’ sinds ze erkend is als kind van Albert.