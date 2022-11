Prins Laurent betuigt zijn steun aan de politie op Koningsdag

Royalty IN BEELD. Koninklij­ke familie woont Te Deum bij op Koningsdag (maar koning Filip zelf mag niet komen)

De koninklijke familie heeft vanochtend het Te Deum bijgewoond in Brussel, naar aanleiding van Koningsdag. Opvallend: volgens de traditie mag koning Filip er zelf niet bij zijn. Dat komt omdat hij als koning ‘zichzelf niet kan vieren’. En hij is niet de enige die niet in feeststemming is: luidruchtige protestanten hebben zich verzameld in de omgeving.

11:37