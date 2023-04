Prins Laurent absoluut niet blij met docureeks over zijn leven: “Ze willen me afschilderen als een triest persoon”

RoyaltyPrins Laurent (59) vindt dat hij stereotiep voorgesteld wordt in de Canvas-docureeks over zijn leven. “Ze hebben besloten dat ik de prins ben die graag vrouwen en wagens ziet”, zegt hij in een interview met Humo, waarin hij uitgebreider reageert op het tv-programma. Mooie woorden heeft hij wel voor zijn gezin, en met name zijn echtgenote Claire (49).

489.000 Vlamingen volgden vorige woensdag de eerste aflevering van ‘Laurent, prins op overschot’. Het was daarmee het best bekeken Canvas-programma van afgelopen week. Maar de hoofdrolspeler zelf heeft niet gekeken en is dat niet van plan, beweert hij. Hij heeft ook geweigerd zich te laten interviewen voor de docureeks.

In een lang interview met Humo legt Laurent uit waarom hij niet wilde meewerken aan het programma. “Journalisten willen je leiden naar wat zij in gedachten hebben. Ze zijn niet geïnteresseerd om je echt te leren kennen. Ze hebben besloten dat ik de prins ben die graag vrouwen en wagens ziet. Maar vertelt u mij eens: wie heeft vrouwen níét graag? Zelfs homo’s hebben ze heel graag. Ik zal niet zeggen dat de makers een verkeerd beeld van me hebben, dat zou pretentieus zijn. Maar ik weet dat ze me willen afschilderen als een triest persoon. Een problematisch geval. Een type dat graag vrouwen en wagens ziet, omdat zij graag vrouwen en wagens zien.”

Respectvol

Canvas verklaarde bij de aankondiging van de vierdelige documentairereeks dat ze Laurent “op een respectvolle manier portretteren, maar niets uit de weg gaan”. Zo vertelt journalist Jan Van den Berghe onder meer dat de prins in zijn jeugd het slachtoffer was van handtastelijkheden, terwijl hij bij een gastgezin verbleef. En in de derde aflevering wordt ingezoomd op de vrouwen in het leven van Laurent, onder wie Wendy Van Wanten. Ook de zangeres en gewezen pin-up weigerde mee te werken. Na hun breuk werd Laurent opgenomen in een psychiatrische kliniek. Rust vond hij uiteindelijk bij Claire, met wie hij drie kinderen heeft.

KIJK. Prinses Claire gaat van deathride voor goede doel, en Laurent is onder de indruk

In Humo krijgt Laurent de vraag of hij veel geleden heeft in zijn leven. “Nu doet u hetzelfde als die programmamakers. U probeert van mij een zwakkeling te maken. Iederéén heeft moeilijke momenten in zijn leven. Maar ik heb een vrouw met een sterke persoonlijkheid die positief in het leven staat. Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik haar tegengekomen ben, want ze is tamelijk uniek.”

Laurent had enkele dagen geleden in de Franstalige kranten van Sudinfo al gereageerd op de documentaire: “Luister, ik heb het programma niet gezien, maar ik verneem dat ik word voorgesteld als een idioot. Ik ben dat beu. Mensen die mij niet kennen, zoals sommige journalisten, beweren dat graag.” Hij onthulde dat hij dyslexie heeft, wat volgens hem veel verklaart. “Ik heb dat vier jaar geleden ontdekt. Ik had veel problemen op school. Mensen met dyslexie werden in mijn tijd nog niet behandeld zoals nu. Ik geloof dat ik door te vechten goede dingen heb kunnen doen. Weet u? Ik gaf les aan studenten. Ik stelde zelfs vragen bij examens sociale wetenschappen en economie. Als ik u alles zou moeten vertellen wat ik in mijn leven heb gedaan, zou het een uur duren... maar ik hou er niet van om te pronken.”

Laurent en Claire.

Prins Laurent had enkele jaren een romance met Wendy Van Wanten.