“Prins Joachim werd verliefd op zijn schoonzus”: is dit de échte reden achter familievete aan het Deense hof?

Royalty Zo koppig dat zelfs haar eigen man niet naast haar begraven wil worden: wie is koningin Margrethe écht?

Koningin Margrethe van Denemarken (82) laat de tongen weer rollen. De vorstin nam de prinselijke titels van vier kleinkinderen af, waarmee ze een ‘koninklijke rel’ ontketende aan het Deense hof. Niet de eerste keer, want doorheen de jaren liet Margrethe al meermaals blijken dat ze één van de meest excentrieke royals van Europa is. Zo voelde haar echtgenoot zich tot aan zijn dood “belachelijk gemaakt” en zat ze jarenlang in een familievete verwikkeld met haar oom. “Margrethe had eigenlijk nooit koningin mogen worden.”

3 oktober