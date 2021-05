Prins Joachim bewijst op Harvard dat hij uit familie van harde werkers komt: “Ze krijgen niet zomaar een kroontje meer op hun hoofd”

Royalty Prins Harry onthult mentale problemen in docuserie: “Paniekaan­val­len, zwaar drinken... Het was een nachtmer­rie”

21 mei “In mijn omgeving werd het niet aangemoedigd om over je problemen te praten. Ze werden eerder onderdrukt”, vertelt prins Harry (36) in zijn nieuwe docuserie ‘The Me You Can’t See’. Naast het belang van therapie heeft de hertog van Sussex het onder meer nog over zijn paniekaanvallen, zijn relatie met alcohol en de dood van zijn moeder Diana. “Op vrijdag- of zaterdagavond dronk ik genoeg voor een hele week.”