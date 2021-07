Prins Harry’s wilde jaren en Megxit zullen niet te zien zijn in ‘The Crown’: “Te recent”

RoyaltyPrins Harry (36) mag opgelucht ademhalen: z’n wildste exploten uit eind jaren 2000 zullen niét te zien zijn in de Netflix-reeks ‘The Crown’. Dat hebben de makers bevestigd. Ook voor de veelbesproken Megxit is geen plaats in de reeks.

Het was producent Suzanna Mackie die het nieuws meedeelde in een podcast. Ze legde daarin uit dat de reeks - die zes seizoenen zal tellen - zal eindigen met de gebeurtenissen uit het begin van de jaren 2000. “Peter (Morgan, de schrijver van de reeks, red.) heeft het heel duidelijk gemaakt: hij kan er niet over schrijven tenzij er voldoende tijd is geweest om een goed perspectief te krijgen. Ik denk dat hij altijd vond dat 10 jaar het absolute minimum is om iets in z'n historische context te kunnen zien, om hem de kans te geven om het écht te begrijpen. Ik denk niet dat hij daarvan zal afwijken.”

Dat betekent dus dat de wilde jaren van prins Harry worden geschrapt. In 2005 kwam de toen 20-jarige prins in een storm terecht toen hij een Nazi-uniform droeg op een verkleedfeestje. Een moment dat in het geheugen van heel wat mensen gegrift staat, maar dus geen televisiebewerking zal krijgen. Ook de Megxit, waarbij prins Harry en z'n echtgenote Meghan Markle besloten om niet langer als ‘working royals' door het leven te gaan, zal niet te zien zijn. Daar is schrijver Peter Morgan blij mee, gaf hij eerder al toe. “Het verhaal van Meghan en Harry is verre van voorbij. Ik ben dan ook erg blij dat ik het nooit ga moeten neerschrijven.”

In juli kondigde Netflix aan dat ‘The Crown' zes seizoenen zal tellen, in plaats van de eerder bevestigde vijf. “Toen we de verhaallijnen voor seizoen vijf bespraken, werd het al snel duidelijk dat we - als we eer wilden aandoen aan de rijkheid en complexiteit van het verhaal - terug moesten naar het originele plan en zes seizoenen moesten maken.”

