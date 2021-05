“Prins Harry’s relatie met de koninklijke familie hangt aan zijden draadje na nieuwe ontboezemingen”

Het lijkt erop dat prins Harry zijn stem gevonden heeft. Na een interview met Oprah Winfrey en een passage in de podcast ‘Armchair Expert’ - beide erg openhartig - lucht hij nu zijn hart in de nieuwe docureeks ‘The Me You Can’t See’ (alweer aan de zijde van Oprah Winfrey). Daarin vertelt hij dat hij zich in de steek gelaten voelt door het Britse koningshuis toen zijn echtgenote Meghan Markle met zelfmoordgedachten kampte. “Ik voelde me zo hulpeloos. Ik dacht dat mijn familie zou helpen, maar op elke vraag, elk verzoek, elke waarschuwing werd beantwoord met totale stilte.” Ook vertelde hij dat hij zozeer met angstgevoelens kampte, dat hij begon te experimenteren met alcohol en drugs. “Als ik zo mijn gevoelens eventjes kon vergeten, dan deed ik het gewoon. Ik dronk niet elke dag van de week, maar op vrijdag- of zaterdagavond dronk ik genoeg voor een hele week. Ik deed het bovendien niet omdat ik het leuk vond, maar omdat ik iets wilde verbergen.”