Prins Harry’s rechtszaak over bodyguards kostte belastingbetaler al 120.000 euro

Harry besloot in 2020 om samen met zijn echtgenote, Meghan Markle, een stapje terug te zetten uit de monarchie. Wanneer hij nu naar Londen reist, krijgt hij geen politiebeveiliging meer van de lokale overheid. Een privilége dat zijn broer, prins William, en de rest van de koninklijke familie wel standaard krijgt. De regering is van mening dat Harry nu geen deel meer uitmaakt van de werkende royals, en dat hij dus ook niet meer onder hun bescherming valt. Harry vindt dat onzin. “Mijn beveiligingsrisico is nog altijd even groot als vroeger”, zo zegt hij. Hij diende klacht in en vecht de zaak nu uit in de rechtbank.