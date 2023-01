Prins Harry’s boek ‘Reserve' is “snelst verkopende non-fictie boek ooit”

Larry Finlay, directeur van Transworld Penguin Random House, zei zelfs: “We hebben altijd geweten dat dit boek de deur uit zou vliegen, maar het overtreft zelfs onze meest hooggespannen verwachtingen.” Hij vervolgt: “Voor zover we weten zijn de enige boeken die op hun eerste dag meer verkocht zijn, die met Harry potter in de hoofdrol.”

Het feit dat het boek vroegtijdig lekte in Spanje, heeft dus voorlopig geen negatieve impact op de verkoop in andere landen. In tegendeel, zo blijkt.