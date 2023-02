“Prins Harry zal naar kroning van Charles komen, maar zonder Meghan”

Royalty “Koning Charles wil Harry op kroning, maar daar is William het niet mee eens”

In mei wordt koning Charles (74) officieel tot koning van Groot-Brittannië gekroond. De kroning zelf krijgt steeds meer vorm, maar over de gastenlijst blijven vraagtekens bestaan. Zal jongste zoon Harry (38) bijvoorbeeld de feestelijkheden mogen bijwonen? Wel als het van de koning afhangt, maar broer William (40) ligt dwars, schrijft The Mail on Sunday.

