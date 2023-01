Prins Harry wilde biografie eigenlijk niet uitbrengen, “maar zijn behandeling op begrafenis van de Queen was de druppel”

Celebrities Evacuatie­be­vel om noodweer luidt in woonplaats van Oprah Winfrey, Meghan Markle en prins Harry

De autoriteiten van Montecito, de woonplaats van talkshowhost Oprah Winfrey en de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan in de Amerikaanse staat Californië, hebben inwoners opgeroepen om het gebied te verlaten. Dat meldt de BBC vandaag. In Californië is de noodtoestand uitgeroepen wegens zwaar noodweer.

5 januari