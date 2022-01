Prins Harry wil niet naar de Oscars vanwege film over Diana, maar Meghan wel: “Ze wil terug naar Hollywood”

Stewart speelt de rol van Diana in de bejubelde film ‘Spencer’. Harry is echter niet te spreken over die prent, en de manier waarop zijn moeder erin afgeschilderd wordt. “Hij wil de Oscars dit jaar dus overslaan”, zo zegt een insider aan de krant The Sun. “Als hij gaat, komt hij zo goed als zeker oog in oog te staan met Kristen. Zij zal waarschijnlijk genomineerd worden in de categorie ‘Beste Actrice’. Dat wil hij liever vermijden.”