Prins Harry wil Netflix-docu gaan inblikken in Afrika, zonder Meghan Markle

Royalty Koning Albert (89) blijft zeker nog twee dagen in het ziekenhuis: “Zijn toestand gaat de goede kant uit”

Koning Albert (89) blijft in observatie in het ziekenhuis, minstens voor twee dagen. Dat heeft het paleis bevestigd aan onze redactie. “Zijn toestand gaat de goede kant uit”, klinkt het. Albert is deze ochtend opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij onwel was geworden.