Prins Harry wil met z'n boek de kinderen van William ‘waarschuwen’: “Een van hen zal eindigen als ik”

Royalty Zweedse koning Carl Gustaf betuigt gedwongen steun aan prinses Victoria na storm van kritiek

Koning Carl Gustaf (76) van Zweden komt terug op zijn uitspraken over de troonopvolging en noemt deze “ongelukkig”. Het doet hem “pijn” dat het nu lijkt alsof hij niet achter kroonprinses Victoria staat, meldt hij in een verklaring die door het Zweedse hof is gepubliceerd. In een documentaire van de Zweedse publieke omroep had Carl Gustaf zich uitgelaten over de opvolgingskwestie, maar dat leverde hem veel kritiek op.

11 januari